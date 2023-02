Der Hund gilt als bester Freund des Menschen - trotzdem sind es Tiere und wollen es auch bleiben Foto: Silke Roß up-down up-down Guten Morgen Hagenow Da geht‘s den Menschen wie den Leuten Eine Kolumne von Silke Roß | 17.02.2023, 05:00 Uhr

Er quengelt, er will unbedingt mit auf die Couch und kurz vor dem Schlafen gehen dreht er nochmal auf. Die Große ist genervt, sie will in Ruhe chillen und sich nicht permanent mit dem Kleinen beschäftigen. Die Rede ist nicht etwa von den Kindern, sondern von den Hunden.