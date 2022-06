Versammlung von US-Autos auf dem Mühlengelände in Wittenburg als Vorbereitung. Am Wochenende gibt es jetzt das große Treffen der Szene auf dem Gut Schwechow. FOTO: Marcel Hannemann US-Cars Freunde MV Marcel Hannemann veranstaltet Automobil-Treffen bei Gut Schwechow Von Mayk Pohle | 16.06.2022, 13:09 Uhr

Es wird sehr amerikanisch an diesem Wochenende in und um das Gut Schwechow. Hunderte Besitzer von US-Cars haben sich zum großen Treffen auf dem Gelände an der Bundesstraße 5 angemeldet.