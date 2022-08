Bieten mittlerweile ein ganzes Sortiment an Dinkelprodukten an: Anne Zeyn und ihre Familie vom Gut Pritzier. FOTO: Theresa Franz up-down up-down Getreide vom Gut Pritzier Familie Zeyn startet mit Dinkelmehl und Brotbackmischungen durch Von Theresa Franz | 19.08.2022, 18:20 Uhr

Anne Zeyn und ihre Familie bauen Dinkel auf ihren eigenen Feldern an, später wird es von einem Müller in Bardowick zu Mehl gemahlen. Sie setzen so auf Qualität und Regionalität. Zudem gibt es schon Versuche mit einem weiteren Urgetreide.