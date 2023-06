„Wann kommt der Panzer, es wird langsam dringend“, kommt am Dienstagmittag ein Funkspruch beim Einsatzleiter Uwe Pulss an. Doch da sind Pulss und Steven Böbel vom Amt Hagenow Land mit den Soldaten vom Logistikbataillon 161 aus Delmenhorst bereits auf dem Weg zur Einweisung. Wenig später wird an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Hagenow die Besatzung des Bergepanzers „Büffel“ anhand digitaler Karten eingewiesen.

Nach weiteren zehn Minuten schiebt sich der Panzer mit einem Schiebeschild vom Viezer Waldparkplatz aus den Weg frei in Richtung Brandzentrum. Mit an Bord ist ein Kamerad, der der Besatzung den Weg in dem Waldstück weist. Bis dahin haben die meist mehr als 100 Einsatzkräfte das Feuer auf in dem Waldgelände nur eingekreist und auf gut 45 Hektar gehalten.

Schwere Detonationen aus dem Wald gemeldet

Auch nahe Hagenow brennt seit Montag eher der Wald und nicht die Heideflächen. Immer wieder hat es, wie in Lübtheen, Explosionen gegeben. Nach Berichten der Kameraden waren die sogar noch schwerer als auf dem Lübtheener Platz. Bis zum Abzug der sowjetischen Truppen war das Gelände vor den Toren der Stadt Hagenow auch von der Wehrmacht genutzt worden. Und die hat dort jede Menge Munition mit offensichtlich großen Kalibern hinterlassen. Eigentlich galt für den Bereich der Verdacht, dass die Sowjettruppen auf dem Platz nur Übungsmunition nutzten.

Der Bergepanzer wird auf der B 321 vom Tieflader abgeladen und in Stellung gebracht. Foto: Mayk Pohle

Der Respekt bei den Einsatzkräften war und ist jedenfalls groß. Anders als auf dem Lübtheener Platz gab es keine großen, gesicherten Schneisen und Zufahrtswege durch den munitionsbelasteten Bereich. Den schafft jetzt die Bundeswehr. Der Bergepanzer musste aus Delmenhorst über das Landeskommando angefordert werden, weil die Hagenower Kräfte durch ihre Einsätze in Litauen gebunden sind.

In der Nacht zu Dienstag hielt der Ring um das Feuer

In der Nacht zum Dienstag hatten die Einsatzkräfte den Ring um das Feuer gehalten und vor allem eine Ausbreitung in Richtung Kirch Jesar gezogen. Wichtig für die Wasserversorgung ist hier die Sude, an der eine Station eingerichtet wurde. Große Löschbrunnen im Wald gibt es hier auch nicht. Die Zahl der Einsatzkräfte schwankte zwischen 109 und knapp 140. Laut Einsatzleiter Uwe Pulss stammt die Hälfte der Feuerwehrleute direkt aus der Region. Die andere Hälfte kommt aus den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Mecklenburgische Seenplatte.

Wasserentnahmestelle an der Sude direkt an der Bundesstraße B 321. Foto: Mayk Pohle

Der Einsatz der Panzertechnik war mit Sehnsucht erwartet worden, weil die Kameraden vor dem Aufflammen des Windes mit ihren Löscharbeiten vorankommen wollen. Die Bundesstraße zwischen Hagenow und Bandenitz ist dabei die zentrale Verbindung für die Einsatzkräfte. Auch deswegen bleibt dieser Straßenabschnitt weiter gesperrt.