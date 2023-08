Politiker unterwegs Was bringen Begegnungen zwischen Bürgern und Politikern? Meinung – Silke Roß | 28.08.2023, 18:18 Uhr Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Gespräch mit protestierenden Bürgern auf Rügen Archivfoto: Volker Bohlmann up-down up-down

Sommertouren, Bürgersprechstunden, Politikerchats – auch in unserer Region waren in den letzten Wochen einige Bundes- und Landespolitiker unterwegs. Für Bürger sind das Möglichkeiten, mit den Politikern ins Gespräch zu kommen, aber will das überhaupt jemand? Ein Kommentar von Silke Roß