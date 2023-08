Mit Bildergalerie Kirch Jesar feiert sein Dorf- und Erntefest Von Silke Roß | 27.08.2023, 09:02 Uhr Die Einwohner von Kirch Jesar und ihre Gäste feierten das Dorf- und Erntefest Foto: Silke Roß up-down up-down

Mit dem Dorf- und Erntefest in Kirch Jesar beginnt die Saison der Erntefeste in der Region. Bei schönstem Wetter feierten die Einwohner und Gäste in Kirch Jesar und Neu Klüß.