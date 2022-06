Der Gastroenterologe Dr. Dietrich Buchholz (l.) übergibt in dieser Woche seine Hagenower Praxis an Dr. Daniel Paschke. FOTO: Mayk Pohle up-down up-down Praxisübergabe in Hagenow Rostocker Arzt tritt in die Fußstapfen von Dr. Dietrich Buchholz Von Mayk Pohle | 30.06.2022, 15:54 Uhr

Der Wechsel in vielen Arztpraxen der Region hält an. Am Freitag übergibt der Internist und Gastroenterologe Dr. Dietrich Buchholz seine Facharztpraxis an den aus Rostock kommenden Arzt Dr. Daniel Paschke. Am Praxisteam wird sich mit der Übernahme nichts ändern.