Einsatzkräfte der Wittenbugrer Wehr mit Atemschutzgeräten vor der evakuierte Arztpraxis in Wittenburgs Innenstadt. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Notfall in Wittenburger Innenstadt Gasalarm in Wittenburgs Innenstadt: Arztpraxis und Apotheke evakuiert Von Mayk Pohle | 03.07.2023, 16:19 Uhr

Gasalarm am Spiegelberg in Wittenburgs Innenstadt: In einer Praxis schlugen Melder für Kohlenmonoxid an. Es kam zur Evakuierung.