Der Dorfclub in Gammelin versteht zu feiern. Für die Faschingsfeier am 25. Februar gibts noch Restkarten Foto: Bettina Büge up-down up-down Dorfclub lädt ein Karneval ist noch nicht vorbei, Gammelin feiert Fasching Von Silke Roß | 24.02.2023, 11:15 Uhr

Angeblich ist ja Aschermittwoch alles vorbei, aber nicht so in Gammelin. Dort wird am Sonnabend Fasching gefeiert, und es gibt sogar noch Restkarten.