Achim Noack (l) und Michael Dörn präsentieren die Broschüre zur Geschichte des Dorfes und der Kirche Kirch Jesar Foto: Silke Roß up-down up-down Kirch Jesar Förderverein will Fachwerkkirche und Dorfgeschichte beleben Von Silke Roß | 07.03.2023, 12:06 Uhr

Der Name der Gemeinde Kirch Jesar bedeutet „Kirche am See“. Der See ist kaum noch zu erkennen, aber die alte Fachwerkkirche steht noch. Achim Noack und Michael Dörn kümmern sich mit ihrem Förderverein um den Erhalt des Baudenkmals und haben nun eine Broschüre zur Geschichte des Ortes herausgebracht.