Der Badeteich in Texas nahe Kirch Jesar ist bereit für die Besucher, das Ferienresort hat sich gewaltig gemausert. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Saisoneröffnung bei Hagenow Ferienresort in Texas in MV wird zur Urlaubsidylle für Naturliebhaber Von Mayk Pohle | 09.04.2023, 17:52 Uhr | Update vor 22 Min.

Campingplatz, Hotel und Ferienwohnungen, direkt am See gelegen und mit Reitmöglichkeiten – all das bieten Tobias Bone-Winkel und sein Team in Texas nahe Kirch Jesar. Und sie planen noch mehr.