Aus den handschriftlichen Notensätzen (r) generierten Stefan Reißig und Christoph Mellin die Druckversion (l). Foto: Silke Roß up-down up-down Konzert in der Stadtkirche Knapp 300 Jahre altes Hagenower Weihnachtsoratorium gefunden Von Silke Roß | 04.11.2022, 12:10 Uhr

Von 1750 bis 1753 war Adolph Carl Kunzen Kantor in Hagenow. In dieser Zeit komponierte er ein Weihnachtsoratorium, dass nun nach 272 Jahren nach seiner Entstehung in der Stadtkirche aufgeführt wird.