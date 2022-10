Viele Pferdehalter in der Region halten ihre Tiere in Eigenregie hinter dem Haus. Foto: Silke Roß up-down up-down Freizeitreiter-Stammtisch bei Hagenow Pferdehalter in der Region wollen sich besser vernetzen Von Silke Roß | 20.10.2022, 14:34 Uhr

In der „Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland“ sind Pferdehalter organisiert, die mit den Tieren ihre Freizeit verbringen. Davon gibt es im Landkreis LUP rund 2200. Nun hat der erste Stammtisch in Kirch Jesar stattgefunden.