Anstehen für den Erbseneintopf bei der Bundeswehr in Hagenow. Für Schüler aus ganz Mecklenburg war es ein erlebnisreicher Tag. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Karrieretag in Hagenow Von Panzer bis Scharfschützen: Bundeswehr wirbt um Nachwuchs Von Mayk Pohle | 09.12.2022, 14:45 Uhr

In der Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne gab es in dieser Woche einen großen Werbetag. Angekündigt waren mehr als 130 Schüler aus ganz Mecklenburg sowie Rekruten, die derzeit in Hagenow die Grundausbildung absolvieren.