Die Gammeliner Erstklässler auf dem Weg in ihren neuen Klassenraum FOTO: Silke Roß Einschulungen in der Region Der Ernst des Lebens ist eigentlich sehr nett Von Silke Roß | 13.08.2022, 13:09 Uhr

In den Mecklenburger Teilen der Region wurden am Sonnabend die Erstklässler eingeschult. Nicht nur die Kinder waren richtig aufgeregt, konnte man in Gammelin und Wittenburg feststellen.