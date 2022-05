Sabine Reifenstahl, Chris P. Rolls, Susanne Beck und Jennifer Dietel (v.l.) sprechen bei Kaffee und Kuchen über die zweite Auflage von „Queer lesen mit Alpakas“. FOTO: Martina Schwenk Queer Lesen mit Alpakas Hof Birkenkamp schafft Plattform für queere Autoren Von Martina Schwenk | 20.05.2022, 18:33 Uhr

Eine Bühne für queere Literatur gibt es im Juni in der Region. Und zwar auf dem Land, in Bresegard bei Picher auf Hof Birkenkamp. „Queer lesen mit Alpakas“ geht in die zweite Runde.