Rollrasen aus Neu Zachun Nur mit den Bayern & Co. lässt sich auf Dauer kein Geld verdienen Von Mayk Pohle | 11.08.2022, 16:53 Uhr

Rollrasen aus Neu Zachun und Umgebung liegt als Spielfeld für die Profis so gut wie in allen Bundesligastadien und auch in ganz Europa. Doch die Masse des Geldes wird mit dem Rasen verdient, den private Kunden kaufen. Und die halten sich derzeit zurück.