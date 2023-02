Die Mitglieder des Dorfclubs verfolgen mit ihren Veranstaltungen ein Ziel: etwas für das Gammelin und die Gemeinschaft zu tun. Foto: Silke Roß up-down up-down Mit Bildergalerie Dorfclub sticht bei Faschingsparty mit der MSS Gammelin in See Von Silke Roß | 26.02.2023, 16:57 Uhr

Bis in die Morgenstunden feierten Faschingsfans mit dem Dorfclub in Gammelin. Die Vereinsmitglieder hatten viel Herzblut in die Veranstaltung gesteckt und alles selbst gemacht – von Kostümen über das Programm bis zum Catering.