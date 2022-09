Sphärische Diskostimmung bei „A 24 on Tour“. Musik Eggert aus Lübtheen belebt das alte Erfolgsformat wieder neu. Foto: Oliver Franke/Music Eggert up-down up-down Diskotour wird neu aufgelegt „A 24 on Tour“ kommt für drei Tage nach Hagenow Von Mayk Pohle | 23.09.2022, 13:17 Uhr

Hagenow soll in den Oktober ganz im Diskofieber starten. So jedenfalls stellen sich das die Macher von Music Eggert aus Lübtheen vor. Mit „A24 on Tour“ hauchen sie einem alten Format wieder einmal neues Leben ein.