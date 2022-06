In der Wittenburger Straße in Hagenow gibt es bis zum 24. Juni eine Vollsperrung. FOTO: Martina Schwenk Bauarbeiten in Hagenow Wittenburger Straße vorübergehend gesperrt Von Martina Schwenk | 17.06.2022, 13:13 Uhr

Umleitungen sind ausgeschildert, die Sperrung dauert nur ein paar Tage an. Die Baustelle steht in Verbindung mit den Arbeiten an Hort und Europaschule.