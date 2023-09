Ausbildung zum Erzieher 14 neue Sozialassistenten beginnen Ausbildung in Hagenow Von Silke Roß | 05.09.2023, 09:38 Uhr Schulleiterin Carolin Szesny begrüßt die Gäste und die Schüler des ersten und zweiten Jahrgangs zur Schuljahreseröffnung Foto: Silke Roß up-down up-down

In der Freien beruflichen Schule für Soziales in Hagenow lernen angehende Erzieher und Sozialassistenten in einer kombinierten schulischen und praktischen Ausbildung. Mit diesem Schuljahr beginnen hier weitere 14 angehende Erzieher ihre Laufbahn.