Chorgemeinschaft Redefin-Belsch probt für das Frühjahrssingen Foto: Silke Roß Engagement auf dem Dorf Frauenchor Redefin-Belsch lädt zum Frühlingssingen Von Silke Roß | 29.03.2023, 14:44 Uhr

Die knapp 20 Frauen der „Chori-Feen“ laden Musikfreunde zum Mitsingkonzert in die Redefiner Kirche ein. Gesungen werden Frühlingslieder aus allen Stilen und Epochen. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen. Wer Spaß am Singen hat, kann auch dauerhaft in dem fröhlichen Frauenchor singen.