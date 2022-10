Vesselil – ein modernes Streichertrio aus Dänemark Foto: Ard Jongsma up-down up-down Konzert in Hagenow Dänisches Folktrio Vesselil spielt in Alter Synagoge Von Silke Roß | 13.10.2022, 11:54 Uhr

Die aus Dänemark stammende Combo verbindet klassische Musik mit internationalen Elementen. Am 21. Oktober gastiert sie in der Alten Synagoge in Hagenow.