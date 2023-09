Workshop Comic-Zeichenkurs für Jugendliche in Hagenow Von Silke Roß | 20.09.2023, 14:37 Uhr Buchmesse Leipzig Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down

Für Jugendliche, die Spaß am Zeichnen und am Geschichten erzählen haben, gibt es in Hagenow ein spannendes Angebot. Museum, Stadtbibliothek, Medienwerkstatt Sophie und das Integrationsprojekt der evangelischen Stadtkirchengemeinde laden gemeinsam zu einem Workshop mit einem professionellen Comiczeichner ein.