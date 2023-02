Dr. Kay Niemier, Chefarzt des Schmerz- und Rückenzentrums in Hagenow, hat mit Patienten bereits erfolgreich am Vorgänger des jetzigen Schmerzprojekts, Pain2020, teilgenommen. Archivfoto: Marion Räntsch-Bernhöft up-down up-down Krankenhaus in Hagenow Patienten gesucht: Projekt soll gegen chronische Schmerzen helfen Von Sascha Nitsche | 06.02.2023, 13:13 Uhr

„Pain2.0“ soll durch eine individuelle Therapie dazu beitragen, Schmerzen frühzeitig zu behandeln. In MV wird das Projekt nur am Krankenhaus in Hagenow ausgetragen – mit Patienten aus ganz Westmecklenburg. So soll es ablaufen.