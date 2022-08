Eigentlich war das gemeinsame Festkonzert der Städtepartner Hagenow und Mölln zum 650-jährigen Stadtjubiläum von Hagenow in 2020 geplant. Aufgrund der Pandemie fielen die Feierlichkeiten damals aus. Um das liebevoll vorbereitete Treffen der Chöre nicht vollständig zu streichen, wird das Konzert nun am 10. September um 17 Uhr in der Hagenower Stadtkirche nachgeholt.

Programm enthält „Höhepunkte der klassischen Musik“

„Der ökumenische Chor Hagenow, der Nicolaichor aus Mölln und, als zusätzlicher Gast, Chorus natalis aus Rostock haben alle das selbe Programm einstudiert“, erklärt Konzertorgansiator Stefan Reißig. „Bei einer gemeinsamen Probe stimmen sich die Chöre aufeinander ab, so dass sich das Publikum am 10. September in Hagenow und am 11. September in Mölln auf ein echtes musikalisches Leuchtturm-Projekt freuen kann.“

Aufgeführt werden der „Lobgesang“ von Felix Mendelsohn Bartholdy, „Ein feste Burg“ von Otto Nicolai und Franz Liszts „Klavierkonzert Nr. 1“. „Diese Stücke schienen uns thematisch zur Städtepartnerschaft zu passen und außerdem sind die Kompositionen meiner Meinung nach echte Höhepunkte der klassischen Musik“, erläutert Reißig die Auswahl.

Chorgesang ist gelebte Begegnung

Auch die Stadt Hagenow ist froh, dass das Chorkonzert nun endlich stattfinden kann. „Die Städtepartnerschaft mit Mölln lebt ja von der Begegnung“, führt der zweite stellvertretende Bürgermeister Roland Hochgesandt aus: „Und Chöre sind sozusagen die pure Begegnung.“ Die rund 80 Sänger brächten ihre vielen Stimmen in Einklang und entwickeln so gemeinsam etwas Neues. Das sei durchaus ein Vorbild für die Städte und Regionen.

Der Vorverkauf für den von Stefan Reißig angekündigten „musikalischen Hochgenuß“ beginnt am Montag, den 8. August. Karten bekommt man im Kundenzentrum der Stadtwerke an der Langen Straße 72 oder im Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde am Kirchenplatz 4.