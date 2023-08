Abfall im Landkreis LUP Grünschnitt: Abgelieferte Menge ist in diesem Jahr deutlich gestiegen Von Mayk Pohle | 17.08.2023, 14:38 Uhr Gleich zur Eröffnung entsorgt Brüels Bürgermeister Burkhard Liese seinen Grünschnitt auf dem damals neuen Wertstoffhof. Inzwischen ist die Zahl der Annahmestellen im Landkreis weiter gestiegen. Foto: Hannes Henfler up-down up-down

Das noch neue kreisweite Sammelsystem für Grünschnitt und Bioabfälle nimmt in diesem Jahr so langsam Fahrt auf. Die Mengen sind in allen Bereichen deutlich gestiegen.