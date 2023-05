In der Landwirtschaft werden die Felder beregnet. Foto: Dieter Hirschmann up-down up-down Wasserspiegel und -qualität sinken Bresegard bei Picher und Picher fordern nachhaltigeren Umgang mit Grundwasser Von Silke Roß | 28.05.2023, 08:10 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sinkt der Grundwasserspiegel. Das Land will Maßnahmen dagegen ergreifen, doch die Gemeinden Bresegard bei Picher und Picher sind trotzdem beunruhigt. Denn das ist nicht die einzige Sorge in der Region.