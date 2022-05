Der Inkarnatklee steht in voller Blüte, eine Einladung für Hummeln und Co. FOTO: Uwe Meyer Leserfoto Lübtheen Eine Hummel an der Nektarbar Von Martina Schwenk | 18.05.2022, 11:55 Uhr

Blühwiesen locken derzeit mit ihrer Pracht Insekten an. So auch diese Hummel, die sich direkt am Nektar bedient.