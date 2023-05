Ein Dutzend Bläsergruppen aus der Region sorgten für Stimmung in der Bekow bei Hagenow. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Mit Video Bläser erfüllen die Hagenower Bekow mit Wohlklang Von Sascha Nitsche | 01.05.2023, 18:37 Uhr

Am 1. Mai übernahmen die Jäger das Kommando in Hagenow, in der Bekow auf der dortigen Naturbühne. Die 30. Auflage des Bläsertreffens in dem Waldgebiet vor den Toren der Stadt stand auf dem Plan.