Obstbaumeister Oliver Dahl pflanzt mit den Mädchen von der Bienen-AG die Apfelbäume ein Foto: Silke Roß up-down up-down Bienen-AG der Grundschule Hagenow Apfelbäume Remo und Carola schaffen Nahrung für Bienen Von Silke Roß | 01.06.2023, 12:33 Uhr

Seit einigen Jahren betreut Imker Wolfgang Opitz die Bienen-AG der Grundschule am Mühlenteich in Hagenow. Nun haben die Kinder gemeinsam Apfelbäume in eine leere Gartenparzelle gepflanzt, damit die Bienen guten Honig produzieren können.