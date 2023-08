Dorffest 2023 mit großer Party Wettstreit in Picher: Wer rutscht am weitesten? Von Kathrin Neumann | 16.08.2023, 16:06 Uhr (Fast) startklar für das Dorffest in Picher. Auf dem Rodelberg in Picher wurde die Rutschbahn präpariert. Auch die Foodtrucks von Wurst-Uli werden vor Ort sein. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down

In Picher wird am 19. August das Dorffest gefeiert. Am Abend gibt es nicht nur Tanz, sondern auch ein Wettrutschen auf dem Rodelberg.