Der alte Gehweg in Belsch ist eine Stolperfalle, daher baut die Kommune hier neu. Nun beginnt der zweite Bauabschnitt Foto: F. Kiencke up-down up-down Kommunalpolitik Gehwegbau in Belsch geht weiter, Gemeinde beschließt Parkverbot Von Silke Roß | 28.02.2023, 15:25 Uhr

Der Gehweg in Belsch ist im Laufe der Jahre zu einer Stolperfalle geworden. Die Gemeinde hat daher den Neubau beschlossen und startet nun in den zweiten Bauabschnitt. Zusätzlich soll eine neue Satzung das das Parken und Befahren der Randstreifen einschränken und sie so erhalten.