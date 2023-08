Infrastruktur Bekommt auch Bresegard bei Picher einen Selbstbedienungs-Laden? Von Silke Roß | 29.08.2023, 20:24 Uhr Der Gücks-Ei Selbstbedienungsladen erfreut sich wachsender Beliebtheit Archivfoto: Silke Roß up-down up-down

Der Glücks-Ei Selbstbedienungsladen in Moraas bietet regionale Lebensmittel an. Das Modell gefällt der Bürgermeisterin von Bresegard bei Picher so gut, dass sie der Gemeindevertretung vorgeschlagen hat, etwas ähnliches auch für das eigene Dorf zu diskutieren.