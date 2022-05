Der Spielplatz in Radlübbe dient auch dem Kindergarten als Ausflugsziel. FOTO: Silke Roß Bandenitz Dorfclub plant Fest zur Übergabe der Spielplätze Von Silke Roß | 19.05.2022, 16:49 Uhr

Die neuen Spielplätze in der Gesamtgemeinde Bandenitz sollen am Kindertag an die Kinder der Gemeinde übergeben werden.