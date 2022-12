Henne Flora ist bei einer vergangenen Rettungsaktion bei Natascha Kopperschmidt in Scharbow untergekommen. Am 2. Januar hoffen die Organisatoren auf weitere Retter, die ein oder mehr Tiere aufnehmen können Foto: Silke Roß up-down up-down Tierrettung in Hagenow Einem ausgemusterten Huhn ein Leben schenken Von Silke Roß | 25.12.2022, 12:12 Uhr

Legehennen in industrieller Haltung leben in Kleingruppen in Käfigen und sehen weder Tageslicht noch Gras oder Erde. Mit ungefähr 15 Monaten werden sie ausgemustert und getötet, es sei denn, sie finden am 2. Januar ein neues Zuhause.