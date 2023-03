Andrea Kaufmann bereitet die aktuelle Ausstellung zur Frauenkunst vor Foto: Silke Roß up-down up-down Frauenkunst Alte Synagoge Hagenow zeigt „Augenblicke“ von Künstlerinnen Von Silke Roß | 03.03.2023, 12:41 Uhr

Am 8. März ist Frauentag, daher passt die aktuelle Ausstellung in der Alten Hagenower Synagoge sehr gut in diesen Monat. Gezeigt wird „Augenblicke“, eine Werke-Sammlung von Künstlerinnen aus Mecklenburg.