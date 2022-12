Auffanggerüst für die alte Stromleitung in der Möllner Straße in Hagenow. Im Januar soll dann der Rückbau beginnen. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Stromleitung Hagenow Im Januar wird die alte Stromleitung in Hagenow abgebaut Von Mayk Pohle | 19.12.2022, 16:13 Uhr

So eine Baustelle mitten in der Stadt gibt es nur alle paar Jahrzehnte einmal. In Hagenow wird jetzt eine alte Stromleitung abgebaut.