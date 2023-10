„Mein Traumjob“ Alt Zachun: Christopher Fischer rückt Gefahrenbäumen mit dem Kran zu Leibe Von Theresa Franz | 11.10.2023, 16:49 Uhr Nach und nach kappt Christopher Fischer die Äste der Esche. Foto: Theresa Franz up-down up-down

In mehreren Metern Höhe am Kran hängend – genau das macht der Baumschnitt-Experte Christopher Fischer gerne. Der Gammeliner ist einer der Menschen in der Region, die ihren Traumjob gefunden haben. Unsere Redakteurin Theresa Franz stellt Menschen wie ihn in loser Reihenfolge vor und gibt Einblicke in ihre Arbeit.