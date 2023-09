In Hagenow hat am Freitagfrüh ein psychisch auffälliger Mann mehrere Autos beschädigt. „Der Vorfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Discountmarkt in der Möllner Straße Hagenow. An einem der Fahrzeuge, auf das der Tatverdächtige eingetreten haben soll, entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.“ Das bestätigte Polizeisprecher Klaus Wiechmann auf SVZ-Anfrage. Laut Polizei könnte der 36-jährige Tatverdächtige auch noch weitere Autos beschädigt haben.

Täter schlug auf einen Autofahrer ein

Der Tatverdächtige soll nach SVZ-Informationen den Fahrer des Autos mit dem hohen Sachschaden auf dem Parkplatz bedroht und dann attackiert haben. Klaus Wiechmann: „Er soll den Autofahrer, der bereits in seinem PKW saß, geschlagen und dann auf sein Auto eingeschlagen bzw. eingetreten haben. Andere Passanten waren offenbar nicht von Pöbeleien und Beleidigungen betroffen.“

Verdächtiger kam in eine psychiatrische Klinik

Die zwischenzeitlich hinzugerufene Polizei legte dem aufgebrachten 36-Jährigen zeitweilig Handfesseln an. Er wurde später in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Gegen den aus der Region stammenden Mann, der bereits mehrfach polizeibekannt ist, wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Die Polizei schließt nicht aus, dass es möglicherweise noch weitere Geschädigte gibt, deren Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beschädigt wurden. In solchen Fällen rät die Polizei zur umgehenden Anzeigenerstattung

Verdächtiger ist polizeibekannt

Der 36-jährige Tatverdächtige ist der Polizei mehrfach, anderem wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, bekannt. Er gilt als psychisch auffällig.