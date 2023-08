Feierliche Einschulung So verlief die Einschulung der zehn Erstklässler an der Grundschule Kleinow Von Martina Kasprzak | 26.08.2023, 15:23 Uhr Bereits einen Tag vor der Einschulung brachten die Eltern der Abc-Schützen die bunten Schultüten zur Kleinen Grundschule Kleinow. Nach der Feier in Schule bekamen die zehn Erstlässler diese überreicht. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down

Ob nun die zehn Abc-Schützen oder auch deren Eltern - die Aufregung an dem großen Tag war bei allen zu spüren. Das war die kleine, stimmungsvolle Feier zur Einschulung an der Kleinen Grundschule „Thomas Müntzer“ in Kleinow.