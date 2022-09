Mit einem großen Banner vor ihrem Gerätehaus wirbt die Kletzker Feuerwehr um neue Kameraden. Ortsvorsteher Roland Zippel und die Kameraden Patrick Engel, Martin Lietzke und Rico Zienke (v.l.n.r.) freuen sich über diese Aktion. Foto: Renè Hill up-down up-down Freiwillige Feuerwehr Kletzke Kletzker Kameraden starten offensive Mitgliederwerbung Von Renè Hill | 19.09.2022, 11:12 Uhr

Stellen Sie sich vor, Ihr Haus brennt und keiner löscht. So könnte es bald in manchem Dorf aussehen. Deswegen sind in Kletzke die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr auf Kameradensuche gegangen - mit einem großen Werbebanner.