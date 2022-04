Die B5 wurde im Bereich der Tankstelle voll gesperrt. (Symbolbild) FOTO: Franz-Peter Tschauner/dpa Kletzke Unfall führt zu Gasaustritt an der Tankstelle Von Theresa Franz | 06.04.2022, 07:14 Uhr

Nach einem Zusammenstoß mit einer Zapfsäule trat am Dienstagnachmittag an einer Tankstelle in Kletzke Gas aus. Der Bereich wurde weitläufig evakuiert, die B5 voll gesperrt.