Klaus Geißler hat den Augenblick nach der Sprengung festgehalten, in dem sich der Schornstein kurz nach der Sprengung in geneigter Position befindet. Foto: Oguz Calli up-down up-down Sprengmeister aus Glöwen Klaus Geißler hat den Schornstein der Zellwolle gesprengt Von Oguz Calli | 17.01.2023, 12:29 Uhr

Klaus Geißler war Sprengmeister in der Prignitz. Vor 30 Jahren war er an der Sprengung des Schornsteins an der Zellwolle Wittenberge beteiligt. Der „Prignitzer“ blickt in sein persönliches Fotoarchiv.