Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zum illegalen Handel mit Betäubungsmitteln setzten Beamte der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Nord am 5. September einen Durchsuchungsbeschluss auf einem Privatgrundstück in der Gemeinde Gumtow um. Darüber informierte am Dienstag die Polizeidirektion Nord.

Hierbei wurden über 300 Kilogramm Cannabisprodukte sichergestellt. Gegen einen Tatverdächtigen ist ein Haftbefehl erlassen worden, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden ist. Aufgrund der andauernden Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben getätigt werden, heißt es vonseiten der Polizei abschließend.