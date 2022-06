Seit 1. April sind Martin Lange (links) und René Linke die neuen Revierpolizisten in Gumtow bzw. Karstädt. FOTO: Renè Hill Generationswechsel Zwei neue Revierpolizisten in der Prignitz Von Renè Hill | 09.06.2022, 15:04 Uhr

Bei den Revierpolizisten in der Prignitz hat ein Generationswechsel begonnen. In den Gemeinden Karstädt und Gumtow haben am 1. April zwei neue Beamte ihren Dienst aufgenommen.