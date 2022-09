Zum 50-jährigen Jubiläums des Schulgebäudes in Glöwen würdigten der damalige Schulleiter Jörn Atlas und Bürgermeisterin Anja Kramer das Wirken von Christel Rost (links). Foto: Renè Hill up-down up-down Christel Rost verstorben Glöwens einstige Schulleiterin hat für ihre Schule gelebt Von Renè Hill | 29.09.2022, 17:14 Uhr

80 Jahre ist Christel Rost geworden. Am 4. September ist die Pädagogin, die 17 Jahre lang die Schule in Glöwen leitete, verstorben. „Der Prignitzer“ erinnert an eine Frau, die für ihre Schule gelebt hat.