Nicht mehr fahrbereit war der Pkw nach dem Unfall auf der Garzer Verkehrsinsel. Foto: Denny Grübnau/Feuerwehr Garz

Garzer Feuerwehr im Einsatz Verkehrsunfall und Verandabrand halten Kameraden auf Trab Von Renè Hill | 06.02.2023, 12:36 Uhr

Zu gleich zwei Einsätzen wurden die Kameraden der Feuerwehr Garz am Sonntagnachmittag gerufen. Zunächst gab es in Garz einen Verkehrsunfall, eine Stunde später einen Brand in Tüchen.