Regisseurin Sabine Wegner hatte sich bereits vor einem Jahr mit einem Theaterprojekt als Ergebnis eines Workshops in Klein Leppin vorgestellt. Neues vom Festland e. V. Nach „Dorf macht Oper" nun „Theater im Stall" in Klein Leppin Von Renè Hill | 15.08.2022, 12:21 Uhr

Am 27. und 28. August erlebt die Theater-Collage „daher... dahin und über uns der Himmel“ in Klein Leppin ihre Premiere. Nach vielen Jahren, in denen das Musiktheater im Mittelpunkt stand, kommt nun die Sparte Schauspiel hinzu.