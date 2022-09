Über acht Kilogramm Cannabis wurde von der Polizei sichergestellt. Ein Teil davon war hinter einer Geheimtür versteckt (Symbolfoto). Foto: Polizei Bremen up-down up-down Prignitzer Drogenhändler Cannabisplantage in Gumtow: Betreiber muss hinter Gitter Von Ruth Hellenbruch | 20.09.2022, 11:09 Uhr

Ein Prignitzer Drogenhändler kommt in den Knast. Das Landgericht Neuruppin verurteilte ihn. Die Polizei hatte über fünf Kilogramm Cannabis in seinem Haus in Gumtow gefunden. Hinter einer Geheimtür gab es noch mehr.